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Специалисты центра "Вектор" рассказали, сколько мутаций COVID-19 обнаружено в РФ

Общество

Специалисты центра «Вектор» рассказали, сколько мутаций COVID-19 обнаружено в РФ
pixabay.com  / Tumisu

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" выявил несколько десятков тысяч штаммов коронавируса в России.

Мутации отличаются друг от друга незначительно и не являются поводом для серьезных опасений, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов в интервью ТАСС. Новый коронавирус имеет огромное количество мутаций, в РФ на сегодняшний день циркулирует не один десяток тысяч штаммов COVID-19, подчеркнул Максютов.

По его словам, "Вектор" постоянно контролирует изменчивость вируса. Российские регионы каждый месяц отправляют в научный центр образцы инфекции, по которым специалисты выявляют произошедшие мутации и уровень их опасности.

#вектор #штаммы #коронавирус #Мутации
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