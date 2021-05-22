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Члены партии "Зеленые" обсудили экологические проблемы в России

Политика

Члены партии «Зеленые» обсудили экологические проблемы в России
telegram.org  / REP Zelenye

Члены организации прибыли на IX съезд Партии "Зеленые" в Москве и обсудили ряд экологических проблем. В работе мероприятия участвовал 61 делегат с правом решающего голоса.

Они обсуждали текущие экологические и социально-экономические проблемы и выбрали новый состав Центрального совета партии в количестве 27 человек, которые были утверждены большинством голосов. Помимо этого, ряд членов ЦС сохранили свой статус в руководящем органе "Зеленых". Во время съезда было принято решение баллотироваться в Государственную думу России в 2021 году.

"Мы идем в Государственную думу для того, чтобы голос защитников экологии звучал как можно громче с высокой федеральной трибуны <...> Экологических проблем в России сейчас очень много, и наша задача активнее привлекать к ним всеобщее внимание. В том числе и в государственном парламенте", — говорит председатель партии Анатолий Панфилов.

Экологическая партия свыше 20 лет ведет активную деятельность по борьбе с изменением климата, а со стороны гражданского общества делает все возможное для объединения усилий по предотвращению глобального потепления.

#зеленые #панфилов #госдума рф
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