Члены партии «Зеленые» обсудили экологические проблемы в России

telegram.org / REP Zelenye

Члены организации прибыли на IX съезд Партии "Зеленые" в Москве и обсудили ряд экологических проблем. В работе мероприятия участвовал 61 делегат с правом решающего голоса.

Они обсуждали текущие экологические и социально-экономические проблемы и выбрали новый состав Центрального совета партии в количестве 27 человек, которые были утверждены большинством голосов. Помимо этого, ряд членов ЦС сохранили свой статус в руководящем органе "Зеленых". Во время съезда было принято решение баллотироваться в Государственную думу России в 2021 году.

"Мы идем в Государственную думу для того, чтобы голос защитников экологии звучал как можно громче с высокой федеральной трибуны <...> Экологических проблем в России сейчас очень много, и наша задача активнее привлекать к ним всеобщее внимание. В том числе и в государственном парламенте", — говорит председатель партии Анатолий Панфилов.

Экологическая партия свыше 20 лет ведет активную деятельность по борьбе с изменением климата, а со стороны гражданского общества делает все возможное для объединения усилий по предотвращению глобального потепления.