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Захарова ответила на обвинения главы МИД Австрии в нежелании вести диалог

Политика

Захарова ответила на обвинения главы МИД Австрии в нежелании вести диалог
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России  / 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга об отсутствии у Москвы интереса к диалогу с ЕС.

По ее словам, австрийский дипломат переиграл ситуацию. Россия принимала участие во множестве совместных с Евросоюзом проектов.

"Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой", — добавила она.

Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона всегда готова воссоздать каналы для диалога. Однако для этого потребуется ответная реакция по стороны ЕС, резюмировала она.

#захарова #ес #диалог
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