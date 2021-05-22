Захарова ответила на обвинения главы МИД Австрии в нежелании вести диалог

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга об отсутствии у Москвы интереса к диалогу с ЕС.

По ее словам, австрийский дипломат переиграл ситуацию. Россия принимала участие во множестве совместных с Евросоюзом проектов.

"Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой", — добавила она.

Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона всегда готова воссоздать каналы для диалога. Однако для этого потребуется ответная реакция по стороны ЕС, резюмировала она.