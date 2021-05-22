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Гости пресс-клуба "Петербургский уикенд" обсудили падение темпов вакцинации в РФ

Общество
  /   Обновлено: 22 мая 2021 16:30

Гости пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили падение темпов вакцинации в РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Впервые собравшийся пресс-клуб "Петербургский уикенд" начал свою работу с обсуждения популяризации и распространения прививок от коронавируса.

Дискуссию в прямом эфире поддержал председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом Владимир Петров, заметив, что примерно половина населения Москвы и Санкт-Петербурга переболели коронавирусом. Сейчас темпы вакцинации стали в пять раз ниже. Главным является вопрос, почему же большинство жителей России не торопятся прививаться, тогда как за проверенным препаратом "Спутник V" едут даже из-за границы.

Генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич высказал мнение, что власти не создают позитивных стимулов для тех, кто прививается. Ему возразил главный редактор сайта "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов. По его мнению, не нужно вводить новые ограничения для вакцинации, будет достаточно положительной мотивации.

В споре приняли участие и другие журналисты Санкт-Петербурга. С полной записью эфира можно ознакомиться в архиве.

#вакцинация #пандемия #коронавирус #Спутник V #петербургский уикенд #медиагруппа-патриот
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