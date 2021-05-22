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Названы простые способы снизить риск появления рака кожи

Общество

Названы простые способы снизить риск появления рака кожи
wikipedia.org  / Nephron/CC BY-SA 3.0

Способы снизить риск развития рака кожи недавно перечислила эксперт-дерматолог Фирас Аль-Ниами. По ее словам, соблюдение простых правил поможет защитить здоровье человека.

Одной из разновидностей рака кожи является меланома, которая способна распространяться на другие органы человека, напомнила эксперт. В беседе с порталом Expert Аль-Ниами подчеркнула, что наиболее часто это заболевание встречается у пожилых людей, однако сейчас уровень заболеваемости среди мужчин и женщин от 20 до 24 лет увеличивается.

Использование солнцезащитного крема поможет снизить риск развития этого недуга, добавила специалист. Важно не забывать наносить его на тыльную сторону рук, уши и кожу головы в случае облысения. По словам Аль-Ниами, нужно избегать пиковых солнечных часов (с 12:00 до 15:00). Людям со светлой кожей стоит обратить на этот вопрос особое внимание.

#здоровье #онкология #каприн
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