Россиян предупредили об опасности длительного отсутствия отпуска

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Отсутствие отпуска в течение долгого времени по-разному отражается на людях. Для кого-то это плохо, а для другого может быть хорошо, рассказала психолог Надежда Акимова.

Кто-то может намеренно выбирать работу вместо отпуска. Обычно это продиктовано желанием накопить деньги, закрыть долговые обязательства или подстроить отдых под семью. В таких случаях это почти никогда не сказывается на общении с коллегами, настроении и своими ощущениями на работе, отметила Надежда Акимова в интервью Федеральному агентству новостей.

В других случаях люди воздерживаются от отпуска не по своей воле, а потому, что заняты нужные даты или не отпускает руководитель. То есть на человека оказывают влияние какие-то внешние факторы. Чаще всего в таких случаях люди подвержены стрессу, высокому уровню раздражительности из-за тяжелых переживаний по поводу отсутствия отдыха, а это может быть опасно для здоровья.