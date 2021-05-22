Малькевич спрогнозировал полную зачистку конкурентов Зеленского

Федеральное агентство новостей /

Генеральный директор канала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич оценил планы президента Украины Владимира Зеленского по выдвижению на второй президентский срок.

Стоит отметить, что обсуждение состоялось в ходе первого заседания пресс-клуба "Петербургский уикенд". Мероприятие прошло в Медиацентре "Патриот".

Малькевич поинтересовался у ведущего ток-шоу "Время покажет" Артема Шейнина, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок. Ранее в ходе своей предвыборной программы украинский лидер обещал не выдвигать свою кандидатуру еще раз.

Шейнин отметил, что сейчас ему следует думать, как дотянуть до окончания своего текущего срока.

"Мы говорим, что он клоун, а сейчас зачистит всех, с ним некому будет бороться, кто выйдет на выборы?" — задал уточняющий вопрос Малькевич.

Его собеседник Шейнин ответил, что этот вопрос никого не волнует.