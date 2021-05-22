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Федеральный ситуационный центр праймериз "Единой России" откроется 24 мая

Политика

Федеральный ситуационный центр праймериз «Единой России» откроется 24 мая
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

Федеральный ситуационный центр предварительного голосования "Единой России" откроется 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Политсила откроет федеральный ситуационный центр праймериз в понедельник. Мониторинг регионов и помощь субъектам РФ в решении нештатных ситуаций входят в список задач. Работа ситуационного центра продлится до 31 мая, приводит пресс-служба слова председателя организационного оргкомитета праймериз Александра Карелина.

"Единая Россия" будет собирать данные по открытию избирательных участков и текущей явке. Ситуационный центр с 22:00 по московскому времени планирует фиксировать нарушения в ходе очного голосования и информацию по итоговым протоколам.

#ер #голосование #ситуационный центр
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