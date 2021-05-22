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Главред "Невских новостей" ждет от Манижи победы на Евровидении

Общество

Главред «Невских новостей» ждет от Манижи победы на Евровидении
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Роттердам готовится к финалу конкурса "Евровидение", который состоится в ночь с 22 на 23 мая. Представители СМИ высказались о мероприятии на конференции Медиагруппы "Патриот".

Первый полуфинал конкурса "Евровидение" прошел 18 мая в Роттердаме. Из 16 стран-участниц в финал прошли всего десять. Среди них была певица Манижа, которая представила Россию с песней Russian Woman. Накануне завершения 65-й церемонии конкурса Медиагруппа "Патриот" собрала журналистов и других представителей СМИ для обсуждения резонанса вокруг мероприятия. Главред агентства "Невские новости" Андрей Краснобаев заявил, что представительница России на международной арене непременно должна привести страну к победе, чтобы прекратить волну негатива в соцсетях.

"Я не смотрел, не осуждаю, позиция простая — это международное событие, Россия должна занимать первое место, чтобы доказывать: бурление — все в соцсетях", — заявил редактор.

Он подчеркнул, что не слышал о Маниже до ее появления в новостях. Другое мнение высказал гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич. Он убежден, что на европейскую сцену отправляются преимущественно "фрики".

#евровидение #"Патриот" #Манижа
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