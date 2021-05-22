Малькевич осадил Израиль за попытку компенсировать политический кризис войной

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Проблемы с выборами заставляют Израиль использовать конфликт с Палестиной в качестве отвлекающего маневра, заявил Александр Малькевич, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", передает ФАН.

"Мы видим, что такое современная война, и есть повод задуматься, насколько мы готовы к осложнениям", — отмечает он.

Малькевич напомнил, что Израиль переживает серьезный политический кризис. За два года здесь четыре раза проводились выборы, страной руководит переходное правительство, а мандат на формирование полноценного органа исполнительной власти передали оппозиции.

Именно этими фактами он объясняет эскалацию палестино-израильского конфликта. Во время заседания пресс-клуба "Петербургский уикенд", которое состоялось в пресс-центре медиагруппы "Патриот", Малькевич отметил, что в последнее время Израиль слишком настойчиво рекламирует танковые армады, а также тактические системы ПРО "Железный купол".