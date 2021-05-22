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Жительницу Харькова уволили с работы из-за критики парада вышиванок

Политика

Жительницу Харькова уволили с работы из-за критики парада вышиванок
pixabay.com  / 

Харьковчанке, которая раскритиковала парад вышиванок на Украине, пришлось столкнуться с негативом в Сети, а позже ее уволили с места работы.

По ее словам, лозунг "Слава Украине, героям слава!", который украинцы скандировали на параде, является нацистским. Также девушка назвала шествие "парадом быдла".

"Слоган "Слава Украине, героям слава!" — это нацистский слоган. Здесь сейчас идут люди, которые зарабатывают тысяч шесть. Вместо того чтобы сейчас пойти работать и как-то восстанавливать экономику нашей страны, развиваться, они ходят занимаются ******", — утверждает она.

На фоне инцидента ее раскритиковали пользователи Сети, после чего девушке пришлось извиняться. Также она добавила, что поплатилась за свои действия, так как ее уволили с работы.

#украина #парад #харьков
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