Самый пожилой велогонщик Франции умер в 109 лет

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Обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше 100 лет Робер Маршан скончался на 110-м году жизни, передают французские СМИ.

Спортсмен умер в доме престарелых коммуны Митри-Мори к северо-востоку от Парижа. Причины смерти престарелого велосипедиста не называются.

В 2017 году француз установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет. Мужчина проехал 22,5 километра за один час на велодроме. Позднее он улучшил свой результат и проехал почти 27 километров. После этого у Маршана отметили пониженный пульс, как у спортсменов высокого класса.