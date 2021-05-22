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Самый пожилой велогонщик Франции умер в 109 лет

Общество

Самый пожилой велогонщик Франции умер в 109 лет
pixabay.com  / 

Обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше 100 лет Робер Маршан скончался на 110-м году жизни, передают французские СМИ. 

Спортсмен умер в доме престарелых коммуны Митри-Мори к северо-востоку от Парижа. Причины смерти престарелого велосипедиста не называются.

В 2017 году француз установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет. Мужчина проехал 22,5 километра за один час на велодроме. Позднее он улучшил свой результат и проехал почти 27 километров. После этого у Маршана отметили пониженный пульс, как у спортсменов высокого класса.

#франция #велогонщик #робер маршан
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