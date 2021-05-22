Во время стрельбы в Миннеаполисе погибли два человека

Global Look Press / Steve Sanchez

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из районов Миннеаполиса штата Миннесота.

Сообщается также о восьми пострадавших. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу, уведомили в местной полиции. Семеро пациентов находятся в стабильном состоянии, один — в критическом.

Порядок на месте стрельбы и прилегающих территориях полностью восстановлен. Полицейские ищут стрелявшего, опрашиваются все свидетели произошедшего, выясняются обстоятельства ЧП.