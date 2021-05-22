Лидер «Родины» встретился с жителями Котласа и обсудил тему выборов в городе

Федеральное агентство новостей /

Глава партии "Родина" Алексей Журавлев в рамках рабочего визита в Архангельскую область посетил город Котлас, где обсудил в местными жителями накопившиеся проблемы.

Жители города рассказали, что большая часть проблем возникает из-за несостоятельности местных властей. В самоуправлении остро ощущается дефицит кадров. Больше всего расстраивает местных жителей то, что они не могут сами выбирать руководство и приходят одни "варяги". Лидер "Родины" поддержал население в желании прямых выборов.

Также народ пожаловался на отсутствие инфраструктуры для занятий спортом для детей.

"Наша партия выступает за равные возможности для всех. Больно слышать, что здесь люди лишены возможности полноценно заниматься спортом. К примеру, в Воронежской области, откуда я родом, спорткомплексы есть в каждом райцентре. Ситуацию в Котласе надо исправлять", — цитирует Журавлева ФАН.

Кроме этого, жители Котласа поделились, что в городе плохие дороги, а у людей низкие зарплаты и маленькие пенсии, большая часть которых уходит на оплату коммуналки. Депутат считает, что для решения пенсионного вопроса необходимо ликвидировать ПФР, а освободившиеся деньги направить на повышение пенсий.

В Котласе уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,3% к численности трудоспособного населения. Все крупное производство закрылось и люди вынуждены искать работу в сфере торговли. Журавлев подчеркнул, что сейчас есть много интересных федеральных программ, которые способны дать жителям мощный стимул к развитию. Однако для этого нужно, чтобы власти начали использовать их.