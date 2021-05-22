Бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау скончался в возрасте 45 лет

pixabay.com /

Бывший испанский футбольный голкипер Франсеск Арнау умер на 46-м году жизни.

Каталонский клуб выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста. Франсеск Арнау ушел из жизни внезапно. Причина гибели спортсмена пока не установлена. В настоящее время эксперты выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Франсеск Арнау сыграл за футбольный клуб "Барселона" 32 матча. Профессиональную карьеру он завершил в 2011 году. В последние годы жизни бывший футболист работал спортивным директором клуба "Овьедо".