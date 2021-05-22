Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Бывший вратарь "Барселоны" Франсеск Арнау скончался в возрасте 45 лет

Спорт

Бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау скончался в возрасте 45 лет
pixabay.com  / 

Бывший испанский футбольный голкипер Франсеск Арнау умер на 46-м году жизни.

Каталонский клуб выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста. Франсеск Арнау ушел из жизни внезапно. Причина гибели спортсмена пока не установлена. В настоящее время эксперты выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Франсеск Арнау сыграл за футбольный клуб "Барселона" 32 матча. Профессиональную карьеру он завершил в 2011 году. В последние годы жизни бывший футболист работал спортивным директором клуба "Овьедо".

#испания #футболист #франсеск арнау
Малькевич спрогнозировал полную зачистку конкурентов Зеленского
Малькевич спрогнозировал полную зачистку конкурентов Зеленского
Генеральный директор канала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич оценил планы президента Украины Владимира Зеленского по выдвижению на второй президентский срок.
Политика
15:48 | 22 мая
Федеральный ситуационный центр праймериз "Единой России" откроется 24 мая
Федеральный ситуационный центр праймериз "Единой России" откроется 24 мая
Федеральный ситуационный центр предварительного голосования "Единой России" откроется 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Политика
15:40 | 22 мая
Главред "Невских новостей" ждет от Манижи победы на Евровидении
Главред "Невских новостей" ждет от Манижи победы на Евровидении
Роттердам готовится к финалу конкурса "Евровидение", который состоится в ночь с 22 на 23 мая. Представители СМИ высказались о мероприятии на конференции Медиагруппы "Патриот".
Общество
15:32 | 22 мая