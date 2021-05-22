Украинский правозащитник рассказал, почему Зеленский устраивает гонения на Медведчука

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский устраивает гонения на депутата Верховной рады Виктора Медведчука, чтобы повысить ставки в игре с главой России Владимиром Путиным.

По словам украинского правозащитника Владимира Чемериса, гонения являются одним из политических мотивов Зеленского из-за того, что Медведчук является кумом Путина, передает "Украина.ру".

Однако заявления пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, других российских чиновников и самого президента страны свидетельствуют о том, что это никак не повлияет на позицию Москвы, поскольку если бы так случилось, то Кремль бы так показал свою слабость, считает эксперт.

"То есть ни одна, ни другая цель не была достигнута Офисом президента Украины. И поэтому было принято решение все-таки избрать меру пресечения для Медведчука, но не содержание под стражей", — подчеркнул Чемерис.

Помимо этого, правозащитник отметил, что Медведчук все равно может комментировать ситуацию и быть участником политического процесса в стране, хоть он и ограничен в своих передвижениях.