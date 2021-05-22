Ростовчане почтят память жертв ЧП днем траура 22 мая

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура в связи с гибелью рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка.
Соответствующую публикацию он разместил на личной странице в социальной сети Instagram. Он пообещал подписать необходимые документы в ближайшие дни.
"Потери очень большие, люди находились при исполнении своих служебных обязанностей. Сейчас проводятся дополнительные работы, которые были не завершены, к сожалению", — написал он.
Кроме того, глава региона отметил, что жители Таганрога не испытывают проблем с обеспечением водой. Все работы будут закончены в течение 12 часов, резюмировал он.