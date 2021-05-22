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Ростовчане почтят память жертв ЧП днем траура 22 мая

Политика

Ростовчане почтят память жертв ЧП днем траура 22 мая
Федеральное агентство новостей  / Макс Чуев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура в связи с гибелью рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка.

Соответствующую публикацию он разместил на личной странице в социальной сети Instagram. Он пообещал подписать необходимые документы в ближайшие дни.

"Потери очень большие, люди находились при исполнении своих служебных обязанностей. Сейчас проводятся дополнительные работы, которые были не завершены, к сожалению", — написал он.

Кроме того, глава региона отметил, что жители Таганрога не испытывают проблем с обеспечением водой. Все работы будут закончены в течение 12 часов, резюмировал он.

#чп #траур #ростовская область
Ростовчане почтят память жертв ЧП днем траура 22 мая
Ростовчане почтят память жертв ЧП днем траура 22 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура в связи с гибелью рабочих на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка.
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