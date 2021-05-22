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Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии

Общество

Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии
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Ранняя диагностика рака повышает шансы пациента на излечение. Более 90% таких людей много лет живут в состоянии ремиссии.

Онкологические заболевания требуют ранней диагностики для эффективного лечения и повышения шансов на ремиссию. В беседе с РИА Новости главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн рассказал, как выявить заболевание на ранней стадии.

"На сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах указаны возрастные рамки скринингов. Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок", — утверждает он.

По словам специалиста, чаще всего на ранних стадиях выявляют рак молочной железы, предстательной железы и кожи. Одним из самых распространенных типов онкологии как среди мужчин, так и женщин является колоректальный рак.

#рекомендации #рак #онкология #диагностика
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