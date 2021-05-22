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Мишустин рассказал о востребованности препарата "Спутник V" во всем мире

Общество
  /   Обновлено: 22 мая 2021 13:47

Мишустин рассказал о востребованности препарата «Спутник V» во всем мире
kremlin.ru  / Администрация президента России

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объяснил востребованность российской вакцины от коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что отечественная вакцина от COVID-19 "Спутник V" зарегистрирована в 70 странах по всему миру. Он заявил, что российской вакцине удалось доказать свою безопасность и эффективность. Мишустин подчеркнул, что Спутник V" - одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире.

Председатель Правительства призвал россиян пройти вакцинацию. Пройти процедуру сейчас можно абсолютно бесплатно, рассказал он в ходе выступления по видео-конференц-связи на марафоне "Новое знание".

#мишустин #востребованность #коронавирус #Спутник V
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