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Южная Корея получила разрешение от США на разработку ракет дальностью более 800 км

Армия

Южная Корея получила разрешение от США на разработку ракет дальностью более 800 км
Prt Scr youtube.com  / Калашников

Властям Сеула удалось добиться от Вашингтона разрешения на внесение некоторых изменений в руководящие принципы по ракетам, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Речь идет о снятии ограничений на разработку, производство и применение ракет с дальностью свыше 800 км. Как известно, консенсуса сторонам удалось достичь в рамках переговоров лидера республики Мун Чжэ Ина с президентом США Джо Байденом.

Изначально руководящие принципы, регулирующие ракетные разработки Южной Кореи, были оговорены в 1979 году, когда Сеул получил соответствующие технологии и компоненты для дальнейшего производства аппаратов от Соединенных Штатов. Принципы пересматривались несколько раз, и с каждым разом дальность орудий возрастала: с 180 км до 300 км, потом до 800 км. То же самое касалось и боеголовок: вес изначально ограничивался 500 кг, однако в прошлом году и эти ограничения были сняты.

#ракеты #южная корея #мун чжэ ин
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