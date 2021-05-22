Прокуратура проверит клип DJ Smash и Моргенштерна на оскорбление чувств верующих

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Клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" передали на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов ранее обратился в ведомство с такой просьбой. В беседе с РИА Новости он также выразил надежду, что Моргенштерн "наберется мужества" и принесет извинения перед миллионами верующих.

DJ Smash и Моргенштерн выпустили клип, где музыканты в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме. Гаврилов, в свою очередь, направил обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой исключить размещение видеороликов.