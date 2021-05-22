В результате авиакатастрофы в Нигерии погибли 11 человек

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Число погибших в результате крушения самолета ВВС Нигерии на севере страны возросло до 11 человек.

Инцидент произошел в аэропорту города Кадуна, когда самолет заходил на посадку. Трагедия унесла жизнь начальника штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру. Также погибли еще десять человек, включая офицеров и экипаж самолета.

Предполагается, что пилот мог потерять управление из-за резкого изменения погоды в Кадуне. В момент захода самолета на посадку шел сильный дождь. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.