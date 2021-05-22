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Сайт Sports.ru оказался заблокирован в Белоруссии

Политика
  /   Обновлено: 22 мая 2021 13:02

Сайт Sports.ru оказался заблокирован в Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / Анатолий Зайончковский

Министерство информации Белоруссии ограничило работу российского новостного портала Sports.ru на территории республики.

Стоит отметить, что при попытке зайти на сайт пользователь видит сообщение о блокировке доступа по закону "О средствах массовой информации". Единственный способ попасть на ресурс — воспользоваться услугами VPN-сервиса, отмечают местные журналисты.

Ранее один из создателей спортивного издания белорус Дмитрий Навоша открыл фонд помощи для соотечественников, потерявших работу из-за участия в несанкционированных акциях в 2020 году. Протестующие выступали против победы главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентских выборах.

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