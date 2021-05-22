Популяризацию Арктики обсудили на праздновании Дня полярника в Москве

Глеб Жижикин /

День полярника отметили в России 21 мая 2021 года. Праздник прошел в Москве в девятый раз. Организатором выступила Ассоциация полярников.

Президент РФ Владимир Путин обозначил дату праздника в 2013 году в качестве признания заслуг российских полярников. Участие в торжестве в этом году приняли специалисты из 20 регионов страны. Официальную часть мероприятия открыл специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент МОО "Ассоциация полярников", исследователь Артур Чилингаров.

"Много говорили о том, что Арктика нужна, о том, как ее укреплять. Я рад, что ассоциация живет, она необходима и оказывает жителям, которые живут сегодня в Арктике, необходимую помощь. Раз необходима — значит, будем ее всячески поддерживать", — подчеркнул Чилингаров.

Также на праздновании Дня полярника состоялась презентация нового проекта — международного гуманитарно-просветительского центра "Полюса Земли", который скоро появится в российской столице. Центр будет помогать продвижению развития Арктики и Антарктики как в России, так и во всем мире.

Кроме того, на мероприятии провели открытое заседание совета ассоциации. На нем обсудили деятельность организации, посвященную популяризации арктической повестки, и озвучили результаты работы общественных комиссий и проектов АСПОЛ. Вместе с тем был подписан ряд договоров, а также утверждена концепция проведения международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Одно из соглашений было подписано между Полярным фондом и компанией "Норникель". Вице-президент компании Андрей Грачев объяснил, что этот договор направлен на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, связанных с Арктикой.

"Мы уже сотрудничаем и с Полярным фондом, и с Ассоциацией полярников, потому что у нас сейчас проходит полярная экспедиция, которая включает в себя 30 научных сотрудников, 30 ученых из 10 научно-исследовательских и научных институтов. По итогу эксперты должны будут предоставить нам объективную, оперативную информацию, касающуюся состояния экологической среды Арктической зоны, в том числе – в регионе размещения наших производительных сил", — сказал он.

Грачев уточнил, что речь идет о "Полярной экспедиции Чилингарова".