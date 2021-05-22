Правительство утвердило вручение Конституции РФ при получении первого паспорта

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Россияне будут получать Конституцию одновременно с первым паспортом. Правительство РФ утвердило соответствующее постановление по поручению президента России Владимира Путина.

С 1 июля лица, которые впервые получают паспорт, будут забирать документ с экземпляром Конституции, передает пресс-служба кабмина. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внес необходимые изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации. Решение затронет четырнадцатилетних россиян, а также иностранцев, получающих гражданство.

"Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике", — отмечает пресс-служба.

Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам встречи с представителями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.