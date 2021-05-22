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Владимир Путин обратился к участникам просветительского проекта "Новое знание"

Общество

Владимир Путин обратился к участникам просветительского проекта «Новое знание»
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников просветительского марафона "Новое знание". Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

По мнению главы государства, Россия является страной уникальных возможностей для талантливой молодежи. Главное — найти свой дар, определить сильные стороны и начать действовать.

"Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех добрых делах", — подчеркнул Путин.

Он также указал на важность обновления общества "Знание". По словам президента, это движение в советские годы было "флагманом массового просвещения".

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