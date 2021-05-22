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Мишустин оценил конкурентные преимущества самолета МС-21

Экономика

Мишустин оценил конкурентные преимущества самолета МС-21
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

Ничего подобного самолету МС-21 у российских конкурентов в ближайшее время не будет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Новое знание".

По его словам, отечественный авиапром начал свое возрождение в начале 2000-х годов. Россия преодолела трудности, и самолет МС-21 является наглядным тому подтверждением, отметил глава кабмина.

"Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса", — сказал Мишустин.

Также он подчеркнул, что впервые в мире для самолетов такой вместимости российские инженеры применили композитное крыло.

#самолет #мс-21 #мишустин
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