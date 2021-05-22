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Володин назвал закон о представительствах IT-компаний в РФ цивилизованной мерой

Политика

Володин назвал закон о представительствах IT-компаний в РФ цивилизованной мерой
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин оценил реакцию игроков рынка на законопроект об открытии на территории РФ представительств крупных IT-компаний.

По его словам, вялая реакция на новую законодательную норму обусловлена тем, что Западу просто нечего против нее сказать. Володин отметил, что такая мера полностью соответствует практике всего цивилизованного мира.

"Вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить нас в "очередном наступлении" на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться", — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российский сенатор Алексей Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в РФ. Компаниям придется это сделать или они потеряют существенную часть информационного рынка, резюмировал он.

#россия #володин #it
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