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Госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег в конце мая

Политика
  /   Обновлено: 22 мая 2021 11:44

Госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег в конце мая
president.gov.ua  / Офис Президента Украины / Creative Commons Attribution 4.0

Американский дипломат Энтони Блинкен прибудет с официальным визитом в Израиль и на Западный берег 26–27 мая в целях "развития" перемирия на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Источник Reuters, ознакомленный с графиком госсекретаря США, добавил, что в планах Блинкена также отмечено посещение Египта, так как Каир выступал в качестве посредника при установлении перемирия. Кроме того, американский дипломат планирует нанести визит в Иорданию.

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс ранее сообщал, что в ходе деловой поездки Энтони Блинкен также намерен встретиться в ближайшие дни с коллегами из Израиля, Палестины и регионов для обсуждения усилий по восстановлению и проведению совместной работы, которая предполагает строительство нового, лучшего будущего для ближневосточных граждан.

#сша #госдеп #Блинкен
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