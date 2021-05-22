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Евросоюз обвинили в дискриминации крымских греков

Политика

Евросоюз обвинили в дискриминации крымских греков
pixabay.com  / 

Депутат греческого парламента от партии МЕРА25 Мария Апатзиди выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за дискриминации этнических греков в Крыму.

Политик пожаловалась на запрет, ограничивающий жителей полуострова в праве посещать свою историческую родину. Апатзиди направила соответствующее обращение министру иностранных дел страны Никосу Дендиасу. Об этом сообщает РИА Новости.

Санкционная политика Евросоюза идет вразрез с европейскими интересами, убеждена депутат. Она обслуживает взгляды недальновидных политиков и устаревших трансатлантических "союзников", отметила парламентарий. Правительство Греции обязано отстаивать права греков в европейских институтах, добавила она.

#евросоюз #крым #греция
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