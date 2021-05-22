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В Ростехе приступили к испытаниям новейшей ракеты "Монолит"

Армия
  /   Обновлено: 22 мая 2021 11:33

В Ростехе приступили к испытаниям новейшей ракеты «Монолит»
Инфореактор  / Егор Провоторов

Сотрудники концерна "Техмаш" (входит в Ростех) начали испытания высокоточной ракеты "Монолит", сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

Специалисты занимаются проверкой макетов новейшего вооружения. При положительных результатах "Техмаш" будет обсуждать с государством начало и финансирование опытно-конструкторских работ. Пока что рано говорить о начале государственных испытаний изделия, передает его слова РИА Новости.

Предполагается, что реактивный снаряд будет иметь высокую точность при поражении целей. Ее корректирование должно осуществляться во время полета на конечном участке траектории. Другая информация о "Монолите" пока что не разглашается.

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