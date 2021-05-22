Украинский журналист описал сценарий встречи Путина и Зеленского

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно ухудшил свои позиции перед возможной встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал журналист Руслан Коцаба.

Украинский эксперт описал сценарий возможной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, преследование оппозиционного политика Виктора Медведчука ухудшило позиции главы Незалежной. Журналист уверен, что Путин "проникновенно" посмотрит на украинского коллегу и "пожурит" его.

"Зеленский поймет, что жизнь богаче, и ему просто, чтобы хоть как-то минимизировать болевые ощущения, придется искать трехлитровую банку с техническим вазелином", — констатировал Коцаба в интервью изданию "Украина.ру".

Президент Незалежной должен нести ответственность за преследование Медведчука, отметил журналист. Нельзя так бездумно исполнять приказы заокеанских кураторов, подчеркнул Коцаба.