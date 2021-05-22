Российской молодежи подарят Конституцию при получении паспорта в 14 лет

51.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Конституцию РФ будут выдавать при первом получении паспорта в качестве подарка. Постановление начнет действовать с 1 июля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вручении Конституции РФ при получении первого российского паспорта. Это решение затронет граждан, которым исполнилось 14 лет и они получают паспорт впервые. Также Конституцию РФ в качестве подарка получат иностранные граждане, которые получают российское гражданство.

Принятое решение повысит уровень патриотического воспитания среди молодежи. А также поспособствует к бережному и уважительному отношению к государственной символике России. Летом прошлого года президент РФ поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о вручении конституции при получении первого паспорта.