Политолог назвал ориентир Зеленского в вопросе борьбы с олигархами

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет руководствоваться указаниями западных кураторов в вопросе борьбы с олигархами, заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, Запад поставил перед Зеленским конкретную задачу — конфисковать всю собственность украинских олигархов для передачи ее под юрисдикцию иностранных олигархов. Именно таким образом и собирается действовать Зеленский, предполагает политолог.

"Зеленский по-прежнему обрушивается на олигархов, но все считают так, что он будет решать вопрос в интересах своих иностранных хозяев", — добавил Марков.

Ранее стало известно, что суд в Киеве оставил депутата Верховной рады Виктора Медведчука под домашним арестом. Политику предъявлено обвинение в государственной измене.