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Политолог назвал ориентир Зеленского в вопросе борьбы с олигархами

Политика

Политолог назвал ориентир Зеленского в вопросе борьбы с олигархами
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет руководствоваться указаниями западных кураторов в вопросе борьбы с олигархами, заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, Запад поставил перед Зеленским конкретную задачу — конфисковать всю собственность украинских олигархов для передачи ее под юрисдикцию иностранных олигархов. Именно таким образом и собирается действовать Зеленский, предполагает политолог.

"Зеленский по-прежнему обрушивается на олигархов, но все считают так, что он будет решать вопрос в интересах своих иностранных хозяев", — добавил Марков.

Ранее стало известно, что суд в Киеве оставил депутата Верховной рады Виктора Медведчука под домашним арестом. Политику предъявлено обвинение в государственной измене.

#украина #олигархи #зеленский
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