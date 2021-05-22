Сенатор Пушков объяснил выгоду IT-компаний от запуска в РФ своих представительств

politexpert.net / Зайцев Евгений

Зарубежные IT-компании откроют свои филиалы в России в целях сохранения "огромной части информационного рынка", выразил уверенность сенатор Алексей Пушков.

Facebook, Google и другие крупнейшие компании изберут соблюдение российских законов, отметил он. Отказ регистрироваться на территории РФ приведет к потере российского сегмента, добавил сенатор.

"Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности", — объяснил Пушков.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который с 1 января 2022 года обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов создать в России свои представительства.