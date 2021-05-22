Клинические испытания вакцины «Спутник V» на онкобольных начнутся до конца года

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Вакцину от коронавируса "Спутник V", разработанную специалистами Центра им. Гамалеи, начнут исследовать на онкобольных.

Клинические испытания препарата для иммунизации планируется запустить до конца года, рассказал замдиректора центра по научной работе Денис Логунов. По его словам, к этому сроку предполагается утвердить протокол, а также начать и провести значимую часть исследований.

Наряду с этим Логунов отметил, что клинические испытания, как правило, могут занимать несколько лет. В первую очередь для их проведения необходимо получить подтверждение регулятора, а затем обратиться в Минздрав вместе с подготовленным протоколом, передает РИА Новости.

В Центре им. Гамалеи ранее сообщили об отсутствии серьезных побочных реакций на вакцинацию "Спутником V" у беременных. Оценить безопасность удалось в рамках клинического исследования, сообщает сайт 360tv.ru.