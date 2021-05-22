Ситуация на армяно-азербайджанской границе стала темой заседания Совбеза Армении

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Заседание Совета безопасности Армении под председательством и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна состоялось 22 мая, говорится на сайте армянского кабмина.

Во время собрания обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, была поднята тема касательно дальнейших шагов по разрешению сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что 12 мая ВС Азербайджана осуществили попытки провести некоторые работы по "уточнению границ" на приграничном с Арменией участке в Сюникской области. Этот инцидент также стал темой для обсуждения министра иностранных дел России Сергея Лаврова и и. о. главы МИД Армении Ары Айвазяна.