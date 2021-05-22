Американский политолог назвал успешной встречу Лаврова и Блинкена

twitter.com / Пресс-служба МИД РФ

Встречу главы МИД России и госсекретаря США Энтони Блинкена можно считать успешным подходом в отношениях двух стран. Об этом заявил американский профессор и политолог Питер Кузник.

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне прокомментировал итоги переговоров дипломатов в Исландии. Лавров и Блинкен встретились в Рейкьявике на полях Арктического совета. По мнению политолога, отношения между РФ и США достигли такого уровня, что отсутствие драки и ругательств уже можно считать успехом.

"Лавров заранее предостерег, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия", — подчеркнул профессор в беседе с ТАСС.

Министры уважительно изложили свои расхождения, а также определили сферы совместных интересов РФ и США, констатировал Кузник. Лавров на встрече призвал улучшить работу дипломатических миссий обеих стран.