Ученые центра «Вектор» исследуют образец индийского штамма коронавируса

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Российские ученые получили образец индийского штамма коронавируса. Исследование займет примерно три месяца.

Образец получили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил генеральный директор организации Ринат Максютов.

Сейчас уже имеются первичные сведения о мутации. При этом окончательные результаты будут готовы спустя три месяца. Специалисты проверят образец по ряду показателей. На каждый будет затрачено от нескольких дней до нескольких месяцев, добавил Максютов.