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Ученые центра "Вектор" исследуют образец индийского штамма коронавируса

Общество
  /   Обновлено: 22 мая 2021 10:38

Ученые центра «Вектор» исследуют образец индийского штамма коронавируса
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Российские ученые получили образец индийского штамма коронавируса. Исследование займет примерно три месяца.

Образец получили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил генеральный директор организации Ринат Максютов.

Сейчас уже имеются первичные сведения о мутации. При этом окончательные результаты будут готовы спустя три месяца. Специалисты проверят образец по ряду показателей. На каждый будет затрачено от нескольких дней до нескольких месяцев, добавил Максютов.

#ученые #штамм #коронавирус
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