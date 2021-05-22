В Госдуме рассказали, какие профессии будут востребованы в будущем

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Своим видением профессий будущего в России поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

В первую очередь будут востребованы IT-специалисты и инженеры, а также радиоэлектронщики. По словам эксперта, сейчас на отечественных предприятиях активно внедряют робототехнику, поэтому обслуживающий персонал для нее тоже будет крайне необходим.

В качестве примера Кабанова привела беспилотные поезда в метро, которые могут в перспективе появиться. В этом случае нужны будут не машинисты, а обслуживающие специалисты. Кроме того, важной останется профессия строителя, передает сайт 360tv.ru.