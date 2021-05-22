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Мощное землетрясение в Китае унесло жизни трех человек

Происшествия

Мощное землетрясение в Китае унесло жизни трех человек
Global Look Press  / Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Китае, передают местные СМИ. 

Двое скончались в Янби-Ийском автономном уезде в юго-западной китайской провинции Юньнань, еще один случай смерти зафиксирован в уезде Юнпин. Число пострадавших выросло до 27 человек.

В общей сложности на протяжении полутора часов произошло порядка 20 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине до 10 километров и расположен в 35 километрах к западу от города Дали. Более 70 тыс. жителей региона понесли огромный ущерб. На месте продолжают работать спасатели и медики.

#жертвы #китай #землетрясение
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