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Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Амстердаме

Происшествия

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Амстердаме
wikipedia.org  / Politie Nederland / CC BY-SA 4.0

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения мужчины в Амстердаме, подозреваемого уже задержали, сообщили в местной полиции. 

Инцидент произошел в ночь на субботу. Злоумышленник совершил серию спонтанных нападений на горожан в районе Де Пейп. Всех пострадавших доставили в больницу, информации об их состоянии пока не поступало.

Предполагаемым преступником оказался 29-летний мужчина. В настоящий момент нет прямых свидетельств тому, что в этом деле есть террористических мотив.

#полиция #нападение #амстердам
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