Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Амстердаме

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Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения мужчины в Амстердаме, подозреваемого уже задержали, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Злоумышленник совершил серию спонтанных нападений на горожан в районе Де Пейп. Всех пострадавших доставили в больницу, информации об их состоянии пока не поступало.

Предполагаемым преступником оказался 29-летний мужчина. В настоящий момент нет прямых свидетельств тому, что в этом деле есть террористических мотив.