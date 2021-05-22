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Лавров рассказал о "нехорошем периоде" в отношениях между Западом и Москвой

Политика

Лавров рассказал о «нехорошем периоде» в отношениях между Западом и Москвой
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

Россия и Запад переживают "нехороший период" во взаимоотношениях, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он ответил на вопрос о причине разлада с западными странами. По словам главы МИД, стороны находятся на не самом лучшем этапе развития отношений. Министр также напомнил о поддержке переворота на Украине Западом.

"Они поддержали переворот на Украине в 2014 году. Хотя накануне были подписаны гарантии, достигнутые между тогдашним президентом Украины и оппозицией. Не прошло и 24 часов, оппозиция на них наплевала", — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров сравнил поведение США с действиями хулиганов во дворе. Теперь некоторые государства выступают с русофобскими заявлениями и "надеются, что их американцы будут покрывать", отметил министр.

#украина #лавров #запад
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