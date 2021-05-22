Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал решение Украины ввести санкции против российских СМИ.

Накануне Украина ввела ограничительные меры в отношении нескольких российских организаций и граждан. В черный список в том числе попали ряд телерадиокомпаний и изданий. Среди них: Первый канал, НТВ, ВГТРК, а также несколько СМИ Крыма и сайт правительства Севастополя.

"Считаю это высокой оценкой работы наших СМИ, причем как государственных, так и частных", — сообщил Развожаев.

Он добавил, что эти СМИ следует смотреть особенно внимательно, так как они "говорят правду о ситуации в Севастополе и на Украине".