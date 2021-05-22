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Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона

Политика

Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона
Федеральное агентство новостей  / pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал решение Украины ввести санкции против российских СМИ.

Накануне Украина ввела ограничительные меры в отношении нескольких российских организаций и граждан. В черный список в том числе попали ряд телерадиокомпаний и изданий. Среди них: Первый канал, НТВ, ВГТРК, а также несколько СМИ Крыма и сайт правительства Севастополя.

"Считаю это высокой оценкой работы наших СМИ, причем как государственных, так и частных", — сообщил Развожаев.

Он добавил, что эти СМИ следует смотреть особенно внимательно, так как они "говорят правду о ситуации в Севастополе и на Украине".

#санкции #севастополь #развожаев
Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона
Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал решение Украины ввести санкции против российских СМИ.
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