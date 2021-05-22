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Байден заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

Политика

Байден заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Стоит отметить, что американский лидер назвал ряд условий, которые Пхеньян должен выполнить для начала переговорного процесса. Главным пунктом из этого списка является остановка испытаний ядерного оружия.

Ранее стало известно, что в Кремле активно обсуждают встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Переговоры до сих пор официально не подтверждены. Однако в администрации российского президента отметили, что мероприятие должно состояться в июне. Место российско-американского саммита также не называется.

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