Три человека стали жертвами аварии в Югре

inforeactor.ru / Андреева Вероника

Столкновение кроссовера и грузовика произошло на автомобильной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным МВД, водитель Nissan Pathfinder вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Водитель легковой машины и двое пассажиров скончались на месте от полученных травм.

Полиция проводит проверку в связи с ДТП. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.