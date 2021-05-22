Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Три человека стали жертвами аварии в Югре

Происшествия

Три человека стали жертвами аварии в Югре
inforeactor.ru  / Андреева Вероника

Столкновение кроссовера и грузовика произошло на автомобильной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным МВД, водитель Nissan Pathfinder вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. Водитель легковой машины и двое пассажиров скончались на месте от полученных травм.

Полиция проводит проверку в связи с ДТП. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

#дтп #мвд #югра #нефтеюганский район
Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона
Глава Севастополя назвал санкции Украины высокой оценкой работы СМИ региона
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал решение Украины ввести санкции против российских СМИ.
Политика
09:31 | 22 мая
Байден заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном
Байден заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Политика
09:18 | 22 мая
Три человека стали жертвами аварии в Югре
Три человека стали жертвами аварии в Югре
Столкновение кроссовера и грузовика произошло на автомобильной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе.
Происшествия
08:16 | 22 мая