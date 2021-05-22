Пять человек пострадали в результате автомобильной аварии в Республике Алтай

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ДТП с участием пяти человек произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Автомобиль Toyota Ipsum опрокинулся в кювет на автодороге "Чуйский тракт" 22 мая.

О происшествии сообщила пресс-служба республиканского МВД. Отмечается, что все пострадавшие проживают на территории села Ортолык.

"В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира", — заявили в МВД.

Водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с пути и опрокинулась в кювет. Отмечается, что пострадавший не имел прав на управления транспортным средством.