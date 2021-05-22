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Культивация семян петрушки может довести "дачника" до тюрьмы

Общество

Культивация семян петрушки может довести «дачника» до тюрьмы
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Дачники могут не беспокоиться о возможном наказании при выращивании петрушки. Однако за семена этого растения можно отправиться в колонию.

Из семян петрушки кудрявой некоторые нарушители получают наркотические масла. Если сотрудники правоохранительных органов смогут доказать, что "дачник" культивирует семена именно с этой целью, то нарушить попадет под уголовную ответственность, передает "Прайм".

"Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырёхсот восьмидесяти часов либо исправительных работ на срок до двух лет", — рассказал председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго.

В некоторых случаях нарушитель может лишиться свободы. Однако, если дачник не садит семена этого вида петрушки, то ему волноваться не о чем.

#запрет #дача #петрушка
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