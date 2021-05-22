Письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продали в США за более чем 1,2 млн долларов

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Письмо с формулой E=mc2 от физика Альберта Эйнштейна ушло с молотка на аукционе RR Auction в Бостоне за более чем 1,2 миллиона долларов, следует из сайта аукционного дома.

Через формулу E=mc2 вычисляется эквивалентность массы и энергии. Она является одной из самых популярных формул физики во всем мире. Известно, что начальная стоимость письма равнялась примерно 400 тысячам долларов.

"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", — так начинается письмо Эйнштейна.

Prt Scr instagram.com / @alberteinstein

Всего существуют лишь четыре копии такой формулы, воспроизведенные от руки Эйнштейна. Проданное письмо было презентовано широкой публике впервые. Личность покупателя осталась в секрете, пишет "Царьград".