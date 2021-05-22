Песков оценил продление санкций Киевом в преддверии встречи Путина и Зеленского

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Введение Украиной санкций против РФ противоречит подготовке к дружественной встрече глав двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ограничения Киева вступят в силу в отношении 674 физических лиц и 138 организаций, в числе которых есть российские граждане и компании. Меры несут за собой блокировку активов, запрет торговых операций, ограничение вывода капиталов за границы Украины и ряд других ограничений. Пресс-секретарь российского президента отреагировал на подобное решение Украины, поделившись мнением с ТАСС.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", — заявил Песков.

В четверг Зеленский заявлял, что готов к общению с Путиным. Он сообщал, что его офис приступил к переговорам с Москвой по вопросу будущего диалога. Однако Песков в ответ на это заявил, что диалог представителей России и Украины "идет непросто".